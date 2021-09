Guardiola elogia il gigante Akinfenwa: “Nostri ragazzi hanno sfidato una leggenda”

Il manager del Manchester City dopo aver sfidato il possente attaccante rivale

Il Manchester City ha strapazzato il piccolo Wycombe per 6-1 in Carabao Cup ma prima di dilagare col gioco e con le reti si è anche trovato sotto di un gol. In campo, per gli uomini di Guardiola, molti dei ragazzi dell'Academy Citizens che hanno avuto modo di fare esperienza e di... confrontarsi con la leggenda Adebayo Akinfenwa, gigante trentanovenne dei Chairboys noto per la sua fisicità davvero unica.