Guardiola esalta Julian Alvarez: “Si è adattato in due pomeriggi”

Lo ha seguito a lungo in lontananza, si è assicurato di averlo, è riuscito a convincere il Manchester City a comprarlo e ora gli piace dal vivo. Pep Guardiola si allena già e si gode Julián Álvarez . L'allenatore del City ha ringraziato il River Plate e Marcelo Gallardo . Queste le sue parole in un’intervista a Espn :

”La prima cosa che posso dire è che non abbiamo commesso un errore con Julian. Avevamo detto che era un ragazzo fantastico e abbiamo controllato. È un giocatore assolutamente di squadra, puoi vedere dallo sforzo cosa dà, quando la palla cade vicino all'area ha l'obiettivo tra gli occhi. Una firma straordinaria, così posso essere qui per molti anni. Lui rimarrà, ci aiuterà. Può giocare centrato, un po' più laterale, da un capo all'altro. Approfitteremo del lavoro di Marcelo Gallardo con River, speriamo di poter aggiungere qualcosa al suo gioco, che continui a crescere e che soprattutto sia felice qui. Venendo da così lontano, adattarsi, a volte costa un po', come club vogliamo che si senta bene e si adatti, sono sicuro che lo sarà. Il Manchester City ha fatto un grande acquisto”.