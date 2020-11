Guardiola fiducioso: “Ci servono 1-2 partite e possiamo svoltare, ma dobbiamo attaccare in modo fluido”

Periodo non fortunatissimo per il Manchester City, reduce dalla rumorosa sconfitta contro il Tottenham di Mourinho. Il tecnico dei Citizens Guardiola però non fa drammi alla vigilia della sfida di Champions League contro l’Olympiacos: “Sono contento però del modo in cui stiamo giocando – svela Pep in conferenza – , anche se ci sono piccoli dettagli da migliorare. Il momento negativo si interromperà presto: serviranno 1-2 partite e tutto migliorerà. La stagione è appena iniziata e sono totalmente ottimista”.

“POSSIAMO FARE BENE”

Guardiola passa poi ad esprimere le proprie sensazioni: “Ho sempre avuto la sensazione che in questa stagione avremmo potuto far bene. Mi attendevo una reazione dopo la delusione della scorsa stagione contro il Lione. Ho buone sensazioni e sappiamo cosa dobbiamo fare. Bisogna trovare soluzioni, attaccare in modo più fluido e creare occasioni”. Guardiola, per svoltare, attende uno dei suoi uomini migliori, Aguero: “Vogliamo che torni presto. Oggi si è allenato, deve avere buone sensazioni con il ginocchio, è la cosa più importane. So che non è facile, ma lo aspetteremo. Deve fare un passo alla volta. Ci sono tante partite e avremo bisogno di lui”.