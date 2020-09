Guardiola: “Futuro Messi? Non so cosa voglia fare. Ora è al Barça, club che amo…”

Intervenuto a margine della conferenza stampa in vista della gara contro il Wolverhamtpon, Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, ha avuto modo di tornare a parlare anche dei rumors passati che volevano Lionel Messi vicino alla sua squadra. Il tecnico non ha voluto aggiungere molto altro rispetto a quanto affermato dal diretto interessato del Barcellona e, anzi, ha concentrato le sue parole sulla squadra e sul proprio futuro.

Guardiola: “Non co cosa voglia fare Messi in futuro…”

“Credo di non dover dare nessuna spiegazione su Messi. Lui gioca nel Barcellona, club che personalmente amo”, ha esordito Guardiola. “Messi ha spiegato perfettamente le sue sensazione e non credo io debba aggiungere altro. Non so che intenzioni abbia per il futuro”. E a proposito di cosa accadrà più avanti, il manger del Manchester City ha chiuso brevemente anche alle domande sul proprio destino: “Qui al City ho la fortuna di lavorare con degli grandi calciatori e voglio sforzarmi affinché la mia squadra giochi sempre meglio e la sua gente si senta orgogliosa. Quanto al mio futuro, si vedrà”.

INCIDENTE PICCANTE PER L’EX DI UN CALCIATORE