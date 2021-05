Guardiola: “Futuro? Resterò al City in qualsiasi caso”

Il tecnico del Manchester City Guardiola ha presentato la finale di Champions League

Redazione ITASportPress

Pep Guardiola, tecnico del Manchester City, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della finale di Champions League contro il Chelsea: "Dall’ultima finale di Champions League, quel Manchester United era una delle squadre migliori della storia, con sir Alex Ferguson in panchina. Ricordo il modo in cui disputammo la partita, è passato tanto tempo ma fa bene ricordarlo. In quella sfida facemmo vedere tutto ciò su cui avevamo lavorato".

SULLA PARTITA - "La mia squadra sa contro chi giocheremo, quindi non darò molto fastidio. È un'esperienza incredibile, quando ho iniziato a fare l’allenatore non avrei mai immaginato di arrivare fino a qui. Siamo molto fortunati ed è ciò che dirò loro. Se qualcuno sarà ansioso o nervoso, spiegherò che è tutto normale".

SUL FUTURO AL CITY - "Resterò anche in caso di sconfitta? Sì. Il motivo? Il City dà all’allenatore tutto ciò di cui necessita. Investe tanto e questo non posso negarlo, ma non solo: tutti mi appoggiano, mi sento a casa. Non posso chiedere di meglio. Condividiamo errori e successi, la pensiamo allo stesso modo. Quando perdo non mi reputano responsabile, ma lavoriamo insieme per trovare subito una soluzione. So che potrei essere esonerato, ma se dovessero farlo, lo farebbero da amici. Ecco perché ho rinnovato il mio contratto, qui sto bene ed è possibile grazie a tutti".

SULLE SCELTE - "È qualcosa di terribile, vi consiglio di non fare gli allenatori. Non ci sono spiegazione per rallegrare chi sta in panchina. Il mio consiglio è quello di essere concentrati, ci sono più di cinque sostituzioni a disposizione e tutti avranno una possibilità. Mi dispiace per chi starà fuori, l'unica scelta che vorrei fare è vincere la partita".