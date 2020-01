Guardiola guarda avanti: “Puntiamo a vincere in Coppa. Ma per farlo…”

Pep Guardiola non si arrende e pensa sempre alla vittoria. Il manager del Manchester City, come riportano i media inglesi e Goal, ha condiviso la sua opinione sull’attuale stagione Citizens e la voglia di vincere nonostante in Premier League la lotta sembra apparentemente chiusa con il Liverpool decisamente con tanti punti di vantaggio.

TRE COPPE – “In questa stagione siamo sempre stati orientati a vincere tre tornei. Continueremo anche a lottare per la Premier League: questo obiettivo non è cambiato”, ha detto Guardiola che poi ha precisato. “Siamo determinati a lottare per la vittoria in ogni torneo. La prossima partita dovremo giocare con il Manchester United in Carabao Cup. Questa è la nostra occasione per raggiungere la finale e provare a vincere questo trofeo. Spero che i nostri fan riempiranno lo stadio. Vincere aiuta a vincere”. Nella mente del manager, quindi, anche la FA Cup e la Champions League nonostante per i Citizens sia ancora un tabù.