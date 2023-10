Guardiola ha battuto De Zerbi 2-1 in Premier

Il Manchester City di Pep Guardiola ha battuto questo pomeriggio il Brighton di Roberto De Zerbi con il punteggio di 2-1. Tanta sportività in campo e grande amicizia tra i due. Il City è partito fortissimo con un grande primo tempo poi nella ripresa il Brighton è uscito meglio dagli spogliatoi giocando con un piglio diverso. Il tecnico catalano ieri ha detto che "De Zerbi sarà il prossimo allenatore del Manchester City" queste le parole di Pep Guardiola. Non semplici complimenti da parte dell'allenatore del City, ma veri e propri elogi rivolti al tecnico del Brighton, che con una squadra di metà classifica si sta togliendo più di qualche soddisfazione. E la risposta dell'italiano non si è fatta attendere, ringraziando Pep e ricambiando. Intervenuto in conferenza stampa, Roberto De Zerbi ha elogiato Pep Guardiola definendosi addirittura in imbarazzo quando da quest'ultimo viene tirato in ballo. "Pep è il miglior allenatore al mondo, è un riferimento non solo per me ma credo per tutti i tecnici di questo magnifico sport - ha detto il mister italiano, estremamente colpito e felice delle parole di Pep -. Sono felice quando parla di me e, devo dire la verità, quando lo fa mi fa sentire un pò in imbarazzo". Successivamente, ha concluso riferendosi alla squadra: "Noi non siamo ancora una big e dobbiamo lavorare per diventarlo. Lo faremo con passione ma sappiamo che siamo il Brighton e dobbiamo fare tanto perché la stagione è veramente ardua".