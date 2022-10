Guardiola: “Haaland? Puro istinto non posso insegnargli niente”

Pep Guardiola è intervenuto in conferenza stampa a margine della gara odierna fra Manchester City e Southampton. Diversi i temi affrontati tra cui anche la partenza sprint di Erling Haaland in termini di gol.

"Da attaccante ha un innato e incredibile senso del gol, sa dove trovarsi, sa dove la palla finirà. Arriva un secondo prima che la palla arrivi. Ha il suo talento, la sua qualità e non è solo questione di fare gol. Ogni volta che c'è una deviazione e un cross è lì", ha esordito Guardiola . "Cosa volete che insegni a uno così? È impossibile. È puro istinto, è una dote naturale e io non ho niente da dire. Posso solo ringraziare che abbia scelto di venire qui e ci rendiamo conto di essere fortunati a goderci il suo talento".

In vista della pausa per il Mondiale, il manager catalano ha proseguito: "Quali piani per Haaland durante i Mondiali? Vacanze. Avrà qualche settimana di ferie e poi ricomincerà con i giocatori che resteranno qui", ha risposto il tecnico in riferimento al fatto che la Norvegia non prenderà parte a Qatar 2022.