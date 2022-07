Guardiola: “Il cuore del Bayern Monaco è ancora lì anche senza Lewandowski”

Poi sull'addio di Lewandowski: "E' vero che Lewandowski è andato via, ma il cuore del Bayern Monaco è ancora lì. Parlo di Muller, Kimmich e Neuer". E sul mercato in entrata e in uscita delle big d'Europa, Bayern compreso, il manager catalano ha detto: "Non sono sorpreso. Quando chiamano squadre come Real, Barcellona e Bayern è difficile dire di no. Tutti i giocatori vogliono giocare in queste squadre".