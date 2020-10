Guardiola: “Io al Barcellona? Sono felice a Manchester”. E sui cinque cambi…

Pep Guardiola, attuale tecnico del Manchester City, è stato nuovamente accostato alla panchina del Barcellona, in seguito alle dimissioni del patron Bartomeu.

LE PAROLE DI GUARDIOLA

“Un mio ritorno al Barcellona? Sto molto bene a Manchester e sono felicissimo, qui voglio fare un buon lavoro”. Il tecnico si è poi soffermato sulla questione relativa alle cinque sostituzioni: ” Ci sono statistiche ben precise: in Premier i calciatori hanno avuto il 47% di infortuni muscolari in più negli ultimi mesi, a causa delle tante partite e di una preparazione troppo sbrigativa – ha spiegato il tecnico del Manchester City. Tutti i campionati hanno tenuto le cinque sostituzioni per proteggere i giocatori, spero possano riconsiderare l’idea. La realtà oggi è diversa, la pandemia ci costringe ad adattarci in modo intelligente