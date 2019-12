Guardiola lascia il Manchester City? Il Barcellona è pronto a riportarlo… a casa

Pep Guardiola sempre più vicino all’addio al Manchester City. Rumors e non solo sul futuro del tecnico catalano. Indipendentemente dalle voci sulla possibile clausola sul suo contratto – prontamente smentita -, l’allenatore potrebbe salutare Manchester e la Premier League per fare ritorno in Spagna.

Lo afferma il Daily Express secondo cui ci sarebbe una squadra particolarmente attenta alla situazione del tecnico catalano: il Barcellona. I blaugrana pensano di riportare Guardiola “a casa”, dopo aver vinto tutto in 4 anni, tra il 2008 e il 2012. Il nome del mister era stato accostato anche ad un altro club che ha allenato tra il 2013 e il 2016,ovvero il Bayern Monaco, ma lo stesso manager ha più volte ribadito di vedersi, in un futuro, di nuovo in blaugrana.

Le difficoltà in Premier League e una storia che dice che l’allenatore non si è mai fermato più di un certo periodo in una stessa squadra, farebbero pensare all’addio, anche a fine stagione. Clausola o meno, Guardiola sarebbe ai saluti.

LE PAROLE DEI GIOCATORI DEL MANCHESTER CITY