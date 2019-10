Guardiola mette le mani avanti: “Il Manchester City non è pronto per vincere la Champions League…”

Chiamato ad inseguire il Liverpool in Premier League, il Manchester City di Pep Guardiola deve fare il grande salto anche in Europa. Obiettivo, manco a dirlo, la Champions League. Peccato che lo stesso allenatore dei Citizens abbia un’idea diversa. Parlando a Sky Sports, l’allenatore ha messo le mani avanti dichiarando che la propria squadra non è pronta per alzare l’ambito trofeo.

MIGLIORARE – Nonostante il primo posto nel girone con due successi in altrettante partite, Guardiola non vuole sentire parlare di vittoria finale della coppa, anzi, fa di tutto per togliere pressione alla squadra: “Quando sento parlare la gente della Champions League e del fatto che il Manchester City debba vincerla e che deve essere il nostro obiettivo…beh, dico solo che non siamo ancora pronti“, ha detto l’allenatore. “Segnamo tanto, creiamo molte occasioni e non concediamo. Però dobbiamo e possiamo ancora migliorare”.

Intanto il Manchester City si prepara alla terza gara del girone C. I Citizens ospitano l’Atalanta di Gian Piero Gasperini, gara che per la Dea potrebbe già essere decisiva.