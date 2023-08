Guardiola multato per sosta vietata scherza col vigile: “Vuoi una foto? Devi pagare…”

L'ha presa con ironia Pep Guardiola la multa beccata a Manchester per aver parcheggiato in sosta vietata. Il siparietto col vigile.

Pep Guardiola assoluto fuoriclasse, in panchina ma anche nella vita di tutti i giorni. Il manager del Manchester City, pizzicato con la sua vettura in sosta vietata, è stato giustamente multato da un vigile che ha aspettato il suo ritorno per comunicargli di persona la sanzione.