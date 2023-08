Guardiola non ci sta dopo k.o. in Community Shield: “Ora si giocherà per 100 minuti”

Cade il Manchester City nella finale del Community Shield contro l' Arsenal e lo fa nel modo più crudele possibile: ai calci di rigore . Dopo essere passati in vantaggio con Palmer, i Citizens sembravano destinati a portare a casa il trofeo ma un maxi recupero ha portato i Gunners a trovare il pari beffa al minuto 110 con Trossard. Una rete che ha poi portato ai tiri dagli undici metri e che secondo Pep Guardiola non ci sarebbe dovuta essere visto che l'ampio extratime era, a detta sua, non motivato.

Nella conferenza stampa post match, il manager catalano ha sottolineato, infatti, la sua rabbia per il recupero eccessivo e ha sbottato: "Non mi sembrava che fossero successe cose per cui aggiungere otto minuti", ha detto Guardiola. "Ma chi fa le regole non si confronta con i giocatori, con gli allenatori… Ora le partite saranno di 100 minuti. Immaginatevi se aggiungono altro recupero per i gol e così via… Domattina siamo ancora qui a giocare! Abbiamo comunque affrontato una squadra straordinaria", ha poi concluso.