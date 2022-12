Guardiola non ci sta: “Senza giocatori ma i geni ci fanno giocare tra qualche giorno”

Dopo la partita amichevole del suo Manchester City contro il Girona, dove è stato obbligato a schierare una formazione decisamente rimaneggiata a causa delle assenze dovute al Mondiale e alle vacanze post torneo in Qatar di molti giocatori, Pep Guardiola ha punzecchiato chi si occupa di fare il calendario della Premier League ed in generale delle gare delle squadre inglesi.

La formazione del manager catalano giocherà contro il Liverpool il prossimo 22 dicembre ma lo farà, quasi certamente, senza big: "Abbiamo quattro, cinque giocatori di prima squadra. Vedremo come torneranno. Non abbiamo giocatori ma i geni del calcio, con le loro riflessioni, hanno sfornato questo calendario quindi dovremo giocare", le parole riprese dal Mirror .

In effetti, peril momento, solo De Bruyne e Gundogan, usciti ai gironi del Mondiale in Qatar, hanno fatto ritorno al club ed è molto probabile, quindi, che il City giocherà la gara contro i Reds con molte defezioni. In effetti, guardando la formazione schierata contro il Girona, oltre ai due big citati prima, erano presenti solo Haaland e Mahrez. Il restante gruppo era composto da calciatori riserve o giovani.