Guardiola: “Non possiamo permetterci un attaccante. Forse saremo senza ‘9’”

Il mister del Manchester City ammette che il momento economico è duro anche per i Citizens

In queste ore, infatti, i rumors sul possibile ingaggio di Harry Kane o di un "numero 9" continuano ad essere piuttosto insistenti: "Tutti i club sono in difficoltà dal punto di vista finanziario, non siamo un'eccezione", ha detto Guardiola. "Ora abbiamo Gabriel Jesus e Ferran Torres che è stato incredibile in questa posizione (da falso 9 ndr), abbiamo giovani giocatori nell'Accademy, giochiamo molte volte senza un vero bomber là davanti. Non so cosa succederà. Forse compreremo ma forse non lo faremo. Forse non compreremo nessun attaccante per la prossima stagione. Ad oggi ci sono più possibilità che non compreremo nessun attaccante per la prossima stagione".