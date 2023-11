Guardiola non se lo spiega: “Crisi Manchester United? Non me lo aspettavo…”

CRISI: L'allenatore del Manchester City è tornato indietro nel tempo, facendo riferimento alla stagione 2017-18. "Sinceramente? So cosa abbiamo fatto noi in questi anni, ma non so cosa abbia fatto il Manchester United. Davvero, non riesco a spiegare il motivo per il quale non sia a lottare per il titolo. Sono esterrefatto. Non me lo aspettavo, sono onesto. Quando sono arrivato c'era Jose Mourinho in panchina, Ibrahimovic davanti, Lukaku ha firmato nel 2017... eppure". In diversi si sono espressi riguardo la crisi del Manchester United. La speranza è che i red devils facciano tesoro di tutte queste dichiarazioni, consigli e anche critiche, svoltando una stagione che finora è veramente tra le peggiori della storia del club. Tutto è nelle mani di Ten Hag.