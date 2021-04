Guardiola: “Nuova Champions? Servirebbe un anno da… 400 giorni”

Il tecnico Citizens sulla riforma della Champions League

L'allenatore del Manchester City Pep Guardiola ha voluto commentare le vicende relative al nuovo format della Champions League che potrebbe partire anche prima della data attesa inzialmente prevista per il 2024. Come riporta la BBC, il tecnico catalano si è soffermato su quelle che saranno le difficoltà dei giocatori a disputare molte gare in più nel corso della stagione.