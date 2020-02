Guardiola: “Orgoglioso dell’operato del Manchester City. Sterling al Real Madrid? Nessuno sa cosa accadrà”

Pep Guardiola fiero condottiero del Manchester City nonostante tutto. Alla vigilia della gara contro il Leicester, il tecnico catalano ha parlato in conferenza stampa del momento della squadra sia in ottica campionato, sia dopo le recente vicende che vedono il club inglese squalificato dalle competizioni europee per due anni. Inoltre, Guardiola ha risposto ad alcuni rumors di mercato riguardanti l’attaccante Sterling di recente intervistato da AS.

MERCATO – “Le parole di Sterling sul Real Madrid? I giocatori sono liberi di dire quel che pensano. Sono certo della lealtà dei ragazzi, lo hanno dimostrato per anni. Nessuno sa quel che accadrà, ma sono certo che daranno tutto nei prossimi tre mesi”, ha detto con molta tranquillità il tecnico.

LEICESTER – Sulla sfida di campionato: “Mi impressionano: sono organizzati, fanno ottimo scouting, sanno quel che fanno. E’ bello vederli giocare, è bello che nel calcio inglese ci siano manager come Rodgers”. “Vardy? Beh, è uno dei migliori che abbia mai visto”.

SQUALIFICA – Sul ban ricevuto dalla UEFA: “Non possiamo cambiare cosa pensa la gente ma so come lavoriamo. Sono orgoglioso del nostro operato, nessuno ci ha aiutato ma abbiamo costruito tutto giorno dopo giorno. Non è finita, non è finita: ci appelleremo e vedremo quel che accadrà”.