Guardiola paga cara visita a Barcellona: salterà parte del ritiro del City per isolamento preventivo per Covid

Pep Guardiola perderà gran parte del ritiro del suo Manchester City per via della visita in Catalogna. Secondo quanto riportato da Sky Sports, il manager del club inglese, attualmente a Barcellona, al rientro in terra inglese dovrà stare in isolamente precauzionale per le norme anti-Covid 19.

Guardiola: isolamento precauzionale

Una leggerezza che dovrebbe costar caro a Pep Guardiola. Il tecnico del Manchester City, attualmente a Barcellona, forse per incontrare Lionel Messi e parlare del futuro della Pulce, al suo ritorno in Inghilterra dovrà trascorrere due settimane in isolamento precauzionale per via delle regole anti contagio da Covid-19. Nel mese di luglio, infatti, il governo del Regno Unito ha cambiato le regole per le persone che arrivano in Inghilterra dalla Spagna e questo dovrebbe far saltare al mister buona parte del ritiro dei Citizens pre-campionato.

