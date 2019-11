Guardiola, parla l’agente: “Nessun club ha chiesto informazioni, lui sta bene al City”

Continuano a susseguirsi le voci di un probabile divorzio a fine stagione fra Pep Guardiola e il Manchester City, ipotizzando anche l’Italia per il futuro del tecnico catalano. Una delle possibilità più concrete, in realtà, è il ritorno al Bayern Monaco, che sicuramente cambierà tecnico nella prossima stagione (l’attuale mister Hansi Flick è stato confermato almeno fino a Natale). Il suo agente Josep Maria Orobitg, però, a Goal e Spox ha affermato che Guardiola è felice ai Citizens: “Nulla nel calcio è certo, ho parlato con Pep la scorsa settimana ed è tutto come prima: al City sta bene, così come nella città di Manchester. Ha con il club un contratto fino al 2021. Se non la stampa, nessuno mi ha contattato per chiedermi informazioni su di lui”.

Per il Bayern si sono anche fatti i nomi di Tuchel, ora al Psg, e ten Hag, dell’Ajax.