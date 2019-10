Guardiola pensa al futuro: “Prima o poi tornerò a Barcellona…”

Per il momento si tratta solo di vita privata, ma chissà se dietro questa ammissione si nasconde il desiderio di tornare a Barcellona sotto vesti già indossate in passato, oppure completamente inedite. Guardiola, come riporta il Sun, vorrebbe far ritorno in terra catalana. A detta sua, solamente per vivere, ma chissà…

Il tecnico del Manchester City, il cui contratto terminerà nel 2021, potrebbe prendersi un anno di pausa dopo le fatiche con il club inglese e, chissà, tornare a Barcellona. “Io presidente del Barcellona? Per esserlo devi avere determinate competenze. Io non le ho. Occorre essere preparato per quel ruolo”, ha detto Guardiola. “Per adesso sto cercando di essere un buon allenatore e devo dire che non è andata male in questo decennio. Sicuramente tornerò a Barcellona per vivere, prima o poi…“.