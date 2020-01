Guardiola polemico: “Dopo i sei trofei col Barcellona ho sempre fallito…”

L’allenatore del Manchester City Pep Guardiola ha parlato alla vigilia della sfida di FA Cup contro il Port Vale in conferenza stampa come riporta Marca. Il tecnico catalano si è soffermato nel rispondere a qualche critica di troppo ricevuta ultimamente a causa della posizione in classifica die Citizens, terzi in campionato e distanti dalla vetta occupata dal Liverpoo.

DOPO IL BARCELLONA… – “Da quando ho ottenuto i sei titoli col Barcellona ho sempre fallito”, ha detto sarcastico Guardiola. “Anno dopo anno, da quando sono andato via dai blaugrana ho fallito. Dopo tutti quei trofei ho fallito. È qualcosa che accetto, non ho alcun problema”. L’allenatore del Manchester City, come noto, ha vinto sia in Bundesliga col Bayern Monaco, sia in Premier League con il Manchester City. Non proprio un fallimento insomma…