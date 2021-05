Guardiola: “Prima dominava la Spagna, adesso l’Inghilterra”

Guardiola, tecnico del Manchester City, ha parlato del dominio del calcio inglese in Europa

Domani l’assaggio della finale di Champions League. Manchester City e Chelsea si affronteranno anche in Premier League, sfida presentata dal tecnico dei CitizensPep Guardiola in conferenza stampa, soffermandosi sull’abbondanza di squadre inglese nelle competizioni Uefa: "È una domanda che è stata fatta anche in Spagna e la gente diceva che aveva il potere finanziario, ma forse l'Inghilterra era anche messa meglio. Questa è una fase storica in cui squadre inglesi vanno in finale di Champions League ed Europa League. Vedremo cosa succederà, ma la mia sensazione è che le squadre inglesi stiano crescendo sempre di più. Sono convinto che cresceranno anche Barcellona, Real Madrid e Bayern,l'Inter lo sta facendo ora, Juventus e Milan spero si uniranno presto. Il Paris Saint-Germain è sempre lì. Sappiamo che ci sono tanti top club ma è vero: prima era la Spagna, ora è l'Inghilterra".