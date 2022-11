Guardiola: “Restare al Manchester City? Difficile trovare altro posto dove si sta così bene”

La sconfitta in Premier League contro il Brentford ha sorpreso i tifosi del Manchester City e gli appassionati di calcio ma non sposta di una virgola i piani di mister Pep Guardiola per il presente e per il futuro. Intervenuto in conferenza stampa pos match, il manager catalano, infatti, è stato interrogato anche in chiave rinnovo in vista delle prossime stagioni.