Guardiola rinnova col Manchester City: “Possiamo ottenere tanto insieme”

PER VINCERE - "Sono così felice di restare al Manchester City per altri due anni. Non posso ringraziare abbastanza tutti i membri del club per essersi fidati di me. Sono felice e a mio agio qui. Ho tutto ciò che mi serve per svolgere al meglio il mio lavoro", ha detto Guardiola. "So che il futuro di questo club sarà fantastico anche per il prossimo decennio. È successo negli ultimi dieci anni e succederà nei prossimi dieci anni perché questo club è così stabile e solido. Fin dal primo giorno ho sentito qualcosa di speciale essere qui. Non posso essere in un posto migliore. Ho ancora la sensazione che ci sia di più che possiamo ottenere insieme ed è per questo che voglio restare e continuare a lottare per i trofei".