Guardiola rivela: “Ecco come scelgo l’11 titolare della mia squadra”

SCELTE - "Ovviamente sappiamo che ci saranno 11 giocatori in campo all'inizio della gara. Non possiamo metterne 13", ha esordito Guardiola. "È difficile per me scegliere ogni volta. In ogni caso, uno dei top player non giocherà. Ultimamente, magari proprio perché sto invecchiando, faccio principalmente attenzione al linguaggio del corpo - in allenamento e così via. Non puoi giocare bene quando sei infelice. A volte scelgo i calciatori in base al loro stato d'animo del momento. Questo fattore è uno dei più importanti nel determinare la composizione della squadra, perché grazie ad esso so quanto saranno bravi al momento di scendere in campo. Altre volte il linguaggio del corpo non sarà buono e in questo senso diventa più complesso".