Il tecnico del Manchester City Pep Guardiola ha parlato in conferenza stampa soffermandosi su alcuni temi legati ad un doppio recente addio. Quello di David Silva dal calcio, con l' annuncio del ritiro anche a seguito dell'infortunio al ginocchio subito in queste settimane, e del trasferimento di Mahrez in Arabia.

SILVA - Guardiola ha iniziato ricordando l'importanza di David Silva per il mondo del pallone, non solo per quanto fatto al City: "Il ritiro di Silva è sicuramente una pessima notizia. Ha avuto un impatto incredibile non solo al Manchester City, ma in ogni squadra in cui ha giocato: Valencia, Eibar e Nazionale. Posso dire che sia stato il migliore che abbia mai visto a giocare nello stretto. Era uno di quei giocatori che portava le squadre al successo. Gli auguro tutto il meglio".