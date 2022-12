Guardiola sbadato: calcia una bottiglietta ma… colpisce membro della panchina

Siparietto durante la sfida di Premier League tra Leeds e City.

Succede tutto in Leeds-Manchester City e, nonostante il punteggio sia poi stato posìtivo per i suoi, Pep Guardiola proprio non è riuscito a frenare la frustrazione, probabilmente dopo un'azione terminata male. La conferma è arrivata da un filmato diventato virale in rete nel quale il manager dei Citizens ha calciato una bottiglietta con violenza spedendola, però, addosso ad un membro - sembra - della panchina avversaria.

Le immagini, infatti, mostrano come Guardiola si sia lasciato andare ad un gesto di stizza con un calcione su una bottiglietta. Questa, però, è finita contro qualcuno seduto in panchina. Immediate le scuse del tecnico del City che con le mani in testa si è precipitato a sincerarsi delle condizioni della sfortunata "vittima".

Sui social in tanti hanno commentato l'episodio col sorriso senza dare particolari colpe all'allenatore che, evidentemente, non voleva danneggiare nessuno ma si è solo fatto prendere dalla stizza del momento. La vittoria finale nel match potrà essere una buona "consolazione", per lui. Un po' meno per chi è stato colpito dalla bottiglietta, specie se si è trattato di un componente della panchina rivale.