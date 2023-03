Guardiola “scappa” dall’intervista per… un bicchiere di vino col mister rivale

Il manager del City vola via dalle intervista con stile...

Redazione ITASportPress

Tra i migliori allenatori del mondo per le sue doti da mister ma anche come comunicatore. Non solo con i suoi calciatori ma anche con i media. Parliamo di Pep Guardiola, tecnico del Manchester City, che dopo la vittoria in FA Cup contro il Bristol è riuscito a "sfuggire" alle domande della stampa con la scusa di un bicchiere di vino...

Il divertente siparietto è andato in scena dopo la gara di Coppa che i Citizens hanno vinto nettamente contro il Bristol. Guardiola stava rispondendo alle domande dei media quandp ad un certo punto è letteralmente "scappato" via per andare a bere un bicchiere di vino con il collega Nigel Pearson.

Proprio mentre parlava di lui, Pep ha detto: "Nigel ha grande esperienza ed è un piacere per me incontrarlo. Ora mi ha invitato per un bicchiere di vino e ovviamente ho accettato. Ecco perché devo andare...", ha detto sorridendo prima di alzarsi e dileguarsi.