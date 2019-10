Guardiola: “Se dovessi andare in guerra mi porterei…Vidal”

Arrivano altre dichiarazioni da parte di Pep Guardiola rilasciate a Catalunya Radio. Il tecnico del Manchester City, oltre a parlare di presente e passato al Barcellona, si è soffermato anche su un piccolo particolare legato all’esperienza al Bayern Monaco. In modo preciso su un calciatore: Arturo Vidal.

GUERRIERO – Curiose le affermazioni da parte del manager catalano riguardo al centrocampista cileno e i tempi trascorsi insieme in Germania: “Vidal prende il calcio di petto, ci mette sempre la faccia”, ha detto Guardiola. “Conservo ottimi ricordi di lui ai tempi del Bayern Monaco. Se dovessi andare in guerra, me lo porterei sicuramente con me. È un ragazzo simpatico e competitivo, nonché un autentico uomo spogliatoio”.