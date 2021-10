Guardiola su Xavi: “E’ pronto per il Barcellona ma per vincere servono campioni”

Per l'ex tecnico del Barcellona contano più i calciatori che i dettami degli allenatori per vincere

Il tecnico del Manchester City, Pep Guardiola, durante la conferenza stampa pre Crystal Palace, ha parlato del possibile approdo di Xavi al Barcellona, come nuovo allenatore. L'ex allenatore del club catalano ha rivelato: "Non ho dubbi che sia pronto a prendere il posto di Koeman, sulla panchina del Barcellona. Conosce bene il calcio e pure più esperienza di me, quando io arrivai al Barcellona. Le vittorie dipendono però dall’impegno e dalla qualità dei giocatori. La nostra influenza sul gioco è inferiore, a quello che crede la gente. Quasi tutto dipende dai veri protagonisti di questo gioco, i calciatori".