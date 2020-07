Guardiola sul futuro di Messi: “Ha una sola opzione l’argentino…”

L’ex allenatore del Barcellona, Pep Guardiola, si è esposto in merito al caso Messi. L’argentino è all’ultimo anno di contratto col club catalano, e fino a questo momento non sembra intenzionato a rinnovare. Così l’attuale tecnico del Manchester City si è espresso sulla situazione che sta facendo discutere tutto il mondo calcistico.

IL RINNOVO

Il rinnovo di Leo Messi non è affatto cosa semplice. Il problema che sta bloccando la firma dell’argentino non è tanto di natura economica, quanto di origine tecnica. Messi chiede alla dirigenza rinforzi per ogni reparto, che si rendono necessari in un momento in cui i rivali di sempre del Real Madrid sono in piena ricostruzione e si preparano per allestire una squadra altamente competitiva. Lo stesso chiede la Pulce, nella speranza di trovare un punto d’accordo con la dirigenza blaugrana.

LA SPERANZA

Pep Guardiola, intervistato dal Mundo Deportivo ha dichiarato che la sua speranza è che “Messi rimanga al Barcellona“. Lapidario come sempre, l’ex tecnico blaugrana non ha avuto dubbi in merito al futuro del fuoriclasse, chiarendo che Messi è un simbolo per tutto il club e non può lasciare la squadra per delle incomprensioni tecniche.