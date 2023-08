Guardiola sull’Arabia Saudita: “I club si lamentano, ma sono felici di vendere”

PepGuardiola ha parlato della continua "migrazione" di calciatori dall'Europa all'Arabia Saudita quest'estate. L'allenatore del ManchesterCity ha sollevato un interrogativo davvero curioso rispondendo alla domanda di un giornalista sul perchè i club vendono subito i calciatori a club arabi. Questa la risposta di Pep: "Mostrano un certo fastidio per l'interesse dell'Arabia Saudita, ma quando bussano alla porta stendono un tappeto rosso e vendono tutto. Come dire, prima si lamentano, poi aprono la porta". Ricordiamo che anche i citizens sono stati "vittime" dello strapotere economico della Saudi Pro League, che ha portato via a Guardiola Riyad Mahrez con un contratto da top player.