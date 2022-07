Guardiola teme vogliano rapinarlo e scappa: ma era solo un fan che voleva un selfie

Il tecnico del Manchester City si è spaventato ma...

Redazione ITASportPress

Pep Guardiola virale sul web in queste ore. Il mister del Manchester City era convinto di essere vicino a subire una possibile rapina, ma in realtà si trattava solo di un fan in cerca di un selfie con lui.

Come si è scoperto solo al momento "dell'incontro", infatti, si è trattato tutto di un equivoco. Guardiola, ripreso mentre andava in bici di notte per Manchester da un tifoso un po' troppo esuberante, si trova ora a fare i conti con i commenti esilranti del web. Il supporter e fan del manager Citizens era a bordo di un'altra bicicletta e ha iniziato a seguire il tecnico 51enne urlandogli di fermarsi. L'allenatore, evidentemente spaventato, invece, ha continuato a scappare via nonostante le parole del ragazzo: "Pep, fammi fare una foto fratello! Solo una foto con te".

Il tutto è avvenuto con tanto di video pubblicato prima su Tik Tok ma divenuto virale anche su Twitter e Instagram. Alla fine, il ragazzo ha visto Guardiola fermarsi e concedere un rapido scambio di battute. Il tecnico, ancora perplesso, infatti, non si è trattenuto per più di qualche secondo ed è volato via.