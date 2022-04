Guardiola: “Ten Hag può prendere il mio posto al Manchester City”

Parla il manager catalano

Il manager catalano, nel corso della conferenza stampa di presentazione della sfida dei suoi contro il Burnley, ha risposto ad alcune domande a proposito delle capacita del collega ora in Olanda. "Se potrebbe essere Ten Hag l'allenatore giusto al Manchester City? Mi volete cacciare? (ride nr). Comunque se mi state chiedendo se potrebbe essere l'allenatore giusto per questo posto dico di sì. Decisamente. Penso che potrebbe essere quel tipo di tecnico: per il suo approccio al lavoro. Se riuscirà a portare il suo successo avuto in Olanda qui nel calcio inglese? Se fossi sicuro al 100%, chiamerei il Manchester United e direi loro: 'Ragazzi, dovete prenderlo'. Ma nessuno lo sa. Quando sono venuto qui, non lo sapevo nemmeno io. È un buon allenatore, questo è indiscutibile ", ha concluso Guardiola.