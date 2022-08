Guardiola trattiene Bernardo Silva: “Uno dei migliori mai avuti, voglio che resti”

Pep Guardiola si tiene stretto Bernardo Silva anche se non spegne del tutto i sogni del Barcellona per il calciatore portoghese. Il tecnico del Manchester City non ha chiuso completamente alla possibilità che il centrocampista possa trasferirsi in Catalogna.

A margine della partita amichevole disputata ieri notte al Camp Nou, il mister catalano ha fatto il punto sul giocatore: "Non sono nessuno per dire a Xavi di dimenticare Bernardo Silva ma è un nostro giocatore e vogliamo che rimanga con noi perché è molto importante", ha detto Guardiola. "Personalmente non voglio che se ne vada perché è un giocatore enorme. È uno dei migliori che ho avuto, come uomo e come giocatore. Ma se dovesse arrivare un'offerta... Mancano sette giorni alla fine del mercato ed eventualmente dovremmo rimpiazzarlo, ma non è facile. Detto questo, a Bernardo piace molto il Barcellona".