Guardiola vince il premio LMA Manager of the year: “Merito di tutti”

Altro riconoscimento per Guardiola: eletto LMA Manager of the year

Redazione ITASportPress

Pep Guardiola è stato nominato miglior allenatore dell’anno dall’LMA (League Managers Association). Di seguito il comunicato del Manchester City: “Pep Guardiola è stato nominato LMA Manager of the year. È stata una stagione superba per il City, che ha vinto il titolo di Premier League per la terza volta in quattro stagioni, chiudendo la stagione con 12 punti di vantaggio sulla seconda in classifica.

Abbiamo anche vinto la nostra quarta Coppa Carabao consecutiva e il prossimo fine settimana affronteremo la prima finale di Champions League, contro il Chelsea a Porto.

È la seconda volta che il Guardiola riceve il premio dopo il 2017/18, per averci portato a 100 punti in classifica, record in Premier League.

"Sono contento di vincere questo premio per la seconda volta, ma un riconoscimento come questo è possibile solo se un allenatore è circondato dai migliori professionisti", ha detto Guardiola.

“I miei giocatori sono stati fantastici: la loro dedizione e professionalità sono sempre state costanti, anche nella stagione più impegnativa che abbiamo mai affrontato.

“Anche il mio staff merita il massimo riconoscimento. Sono così fortunato ad avere un team di persone che danno tutto ogni singolo giorno, per assicurarsi che il Manchester City resti al top.

"Questo premio è dedicato e condiviso con loro”.