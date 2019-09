Guarin riparte dal Brasile: c’è il Flamengo su di lui

E’ pronto per una nuova avventura, Fredy Guarin. Il centrocampista colombiano, dopo l’esperienza con i cinesi dello Shangai Shenhua, è attualmente svincolato, ma su di lui avrebbe messo con decisione gli occhi il Flamengo. A riportare la notizia è Globoesporte, che sottolinea come già nella giornata di ieri ci sia stato un vertice tra i rappresentanti del giocatore e i dirigenti del club.

DETTAGLI – L’operazione sarebbe vicina alla chiusura, anche se rimarrebbero da limare alcuni dettagli. Per il felice esito dell’operazione, Guarin dovrà accettare un’importante riduzione dell’ingaggio rispetto alla cifra astronomica percepita in Cina, fuori portata per le classe del Flamengo. Nei prossimi giorni, salvo sorprese, dovrebbe esserci la fumata bianca, con il club pronto ad annunciare ufficialmente il colpo di mercato.