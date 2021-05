Gullit esalta Foden: “Mi ricorda Messi”

Gullit ha esaltato le qualità di Foden, accostandolo a Messi

Chi vede nell’esterno inglese un estro smisurato è niente di meno che Ruud Gullit, ex Milan, che ha parlato di Foden ai microfoni della BBC: "Prima in Inghilterra emergevano solo i giocatori grandi e forti, ma ora credo che le squadre puntino di più di quelli piccoli, agili e tecnici. Il Manchester City ha dato una possibilità a Foden e lui ha dimostrato di essere incredibile, è della stessa categoria di Messi. Non è come l’argentino, nessuno lo è, ma con la sua altezza e la sua velocità me lo ricorda molto. È un giocatore fantastico".