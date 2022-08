Gullit: “Ronaldo si sarà pentito di aver lasciato la Juventus per un motivo”

L'ex calciatore del Milan, Ruud Gullit, vincitore del Pallone d'Oro nel 1987, ha espresso la sua opinione su Cristiano Ronaldo che non attraversa un momento positivo al Manchester United. Con il portoghese tornato in Premier League dopo l'esperienza alla Juventus, il club inglese è arrivato al 6° posto in classifica perdendo anche la Champions League. “Penso che Ronaldo voglia ancora mostrare al mondo quanto è bravo - ha ammesso Gullit-. Questo ragazzo ha una mentalità incredibilmente forte. Non lo dice, ma credo si rammarichi di essere tornato al Manchester United avendo lasciato una squadra rimasta in Champions League che è la Juventus. Penso che sperasse che le cose andassero meglio. Pertanto, vuole mostrare a tutti coloro che lo hanno criticato quanto vale. Ha una missione" ha sottolineato a "Yahoo Sport" Gullit.