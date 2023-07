Gundogan al Barcellona: “Guardiola il primo a saperlo ed è contento per me”

Presentazione ufficiale di Ilkay Gundogan come nuovo calciatore del Barcellona . Il tedesco ha avuto modo di parlare alla stampa soffermandosi anche sul momento in cui ha deciso di lasciare il Manchester City per firmare con i catalani. In particolare, il giocatore si è soffermato sul rapporto con Pep Guardiola rivelando che il manager Citizens è stato il primo a saperlo.

TRASFERIMENTO - "C'è stata una telefonata, durante le vacanze (con Pep ndr). È stato il primo a saperlo direttamente da me. Gli ho spiegato tutto e ho espresso il mio apprezzamento per quello che ha fatto. Penso che sia contento che io abbia scelto questo club che ama così tanto", ha detto Gundogan. "Mi ha augurato il meglio, è un grande tifoso del Barça. Mi ha detto di chiamarlo per consigli o altro. Non c'era molto che potesse fare: sono stato sette anni al City, ci conosciamo perfettamente, non c'era nemmeno bisogno di parlare. Alla fine la scelta è stata una combinazione tra quello che ho fatto al City e quello che posso vincere al Barça. Amo le sfide e il progetto mi ha convinto, ho fame e voglio continuare a vincere".