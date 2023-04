Gundogan al Barcellona? L’agente: “Può vincere col City in questa stagione. Poi…”

Nelle scorse ore, infatti, si erano diffuse tante voci che volevano il giocatore aver trovato l'accordo con il club catalano dalla prossima annata 2023-2024. Il procuratore del calciatore tedesco, però, ha smentito, ad oggi, ogni cosa: "Sono sorpreso di leggere queste notizie su un accordo chiuso già da molte settimane", le sue parole riprese da AS. "Ad oggi non esiste accordo con nessun club. Non è ancora stato deciso dove giocherà nei prossimi anni. Ilkay può ancora vincere tre importanti trofei in questa stagione come capitano del Manchester City. Questa è l'unica cosa su cui è concentrato in questo momento".