Gundogan, no al Liverpool per ‘colpa’ di… Klopp

Ha scelto il Manchester City anziché il Liverpool per via dell’allenatore. Ilkay Gundogan ha raccontato ai microfoni di Manchester Evening News un retroscena legato al suo addio al Borussia Dortmund nel 2016 e la decisione di passare ai Citizens piuttosto che ai Reds.

Il motivo è da ricercare nell’allenatore. Non tanto la presenza di Pep Guardiola a Manchester quanto a quella di Jurgen Klopp a Liverpool: “Credo nelle sfide della vita e cerco di mettermi sempre alla prova”, ha spiegato Gundogan. “Credo che se non si esca dalla propria zona di confort sia impossibile migliorare. Ecco perché ho voluto mettermi alla prova. Per cambiarmi e migliorarmi. Ho passato quattro anni con Klopp, lo adoro e lo rispetto come persona e come allenatore. Ma quando dovevo scegliere se andare con lui al Liverpool o no, ho voluto trovare qualcosa di diverso. Volevo lasciare Dortmund e tutto quello che ne aveva fatto parte. Ecco perché questo mi ha spinto a scegliere un’altra squadra e non il Liverpool”.