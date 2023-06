Gundogan: “No al ritorno in Bundesliga, ma Barcellona è una bella città…”

Grande uomo stagione del Manchester City, Ilkay Gundogan riflette sul proprio futuro. Perché a mantenere in stallo il rinnovo con i citizens, i quali hanno deciso di alzare l'offerta a due anni, c'è il sogno di giocare in Spagna e per il Barcellona. Ma non è tutto. Negli ultimi giorni, in questo scenario si era aggiunta l'ulteriore ipotesi di un rientro al Borussia Dortmund, immediatamente scartata: "C'è stato un contatto ma non credo di tornare. Ovviamente ho un forte legame col club ma tornare in Bundesliga non è per me una grande sfida". Lo ha detto lo stesso centrocampista in conferenza stampa, direttamente dal ritiro della Nazionale.