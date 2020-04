Gundogan, nostalgia di… Lewandowski: “Il miglior attaccante del mondo. Che bello giocare con lui…”

In passato aveva già avuto modo di ricordare i tempi al Borussia Dortmund, adesso Ilkay Gundogan, centrocampista del Manchester City, torna in modo indiretto sulla sua esperienza in Germania e elogia quello che per lui è il miglior attaccante del mondo: Robert Lewandowski.

parlando a DAZN, il centrocampista Citizens si è mostrato nostalgico del tempo passato a giocare accanto al centravanti polacco, ora al Bayern Monaco: “È stato molto bello giocare con Robert (ai tempi del Borussia Dortmund ndr). Ha aggiunto qualcosa al suo modo di giocare, si è sempre migliorato nel tempo. Da un punto di vista tecnico, Lewandowski è sempre stato magnifico, ma ora è costante e ha raggiunto una facilità in tutto quello che fa incredibile. Segna in modo fenomenale ogni gol. Per me, Robert è l’attaccante migliore del mondo. Penso sia perfetto in questo momento”.