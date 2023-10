Gundogan scherza con Lewandowski: “Pallone d’Oro? Potevi vincerlo solo al…”

Ci avviciniamo sempre di più alla fatidica data di consegna del Pallone d'Oro 2023. Un premio che non tutti riescono a vincere in carriera, chi per un motivo chi per un altro, come il caso di Robert Lewandowski . Nella sua annata, infatti, il prestigioso premio fu annullato per il Covid e mai consegnatogli anche se meritato. Proprio riferendosi a quest'episodio, il compagno di squadra Ilkay Gundogan ha scherzato con il centravanti polacco.

PREMIO: I due calciatori del Barcellona, ritrovatisi dopo l'avventura al Borussia Dortmund diversi anni prima, hanno parlato con MovistarFutbol. In una conversazione a sfondo ludico, scherzoso, Robert Lewandowski ha chiesto a Gundogan: "In quale squadra sarei dovuto andare prima di trasferirmi a Dortmund?". La risposta del centrocampista non si è fatta attendere ed è tutta da ridere: "Forse se avessi firmato per Blackburn avresti già vinto un Pallone d'Oro" facendo riferimento al trasferimento fallito al club inglese, che nel lontano 2010 era considerata una squadra importante in Premier League. Chissà però che cosa sarebbe cambiato se Lewa si fosse trasferito in Inghilterra. Magari, al posto del Bayern Monaco avrebbe vestito la maglia di un top club inglese e, a quel punto, avrebbe concorso veramente per il Pallone d'Oro. Una domanda a cui non avremo mai risposta.