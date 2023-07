Gundogan: “Un sogno essere al Barcellona. Da piccolo tifavo guardando Rijkaard e Guardiola”

Prime parole da giocatore del Barcellonaper il centrocampista tedesco Ilkay Gundogan che alla tv del club blaugrana ha raccontato tutte le sue emozioni per questa nuova tappa della sua carriera. "Sono molto felice di trasferirmi al Barcellona. Voglio avere una stagione produttiva e non vedo l'ora che arrivi la partita d'esordio", ha detto il calciatore arrivato a parametro zero dopo l'addio al Manchester City.