Gundongan dona bonus Champions League per costruire campo a suo club dell’infanzia

Il centrocampista del Manchester City e della Germania non dimentica le sue origini

Campione a 360°. Il centrocampista del Manchester City e della Nazionale tedesca Ilkay Gundogan ha deciso di donare l'intero bonus Champions League ricevuto in questa stagione alla sua squadra d'infanzia in Germania, l' Hessler 06 .

Come riportano diversi media tedeschi ma anche ESPN UK, il calciatore donerà circa 300 mila euro per finanziare un progetto per la costruzione di un nuovo campo da calcio. Gundogan ha trascorso quasi 10 anni all'Hessler 06 in Germania prima di entrare nell'accademia di Bochum, dove è riuscito a sfondare e scalare le classifiche per diventare un calciatore professionista di assoluto spessore.