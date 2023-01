Gundongan e il derby di Manchester: “Sarà il più difficile degli ultimi anni”

Il k.o. in Carabao Cup e l'eliminazione ad opera del Southampton e adesso il derby contro lo United. Il ManchesterCity ha subito l'occasione per rialzarsi ma per farlo servirà una prestazione decisamente differente da quella vista in Coppa. Lo sa bene anche IlkayGundogan, centrocampista Citizens, che dopo aver dato una strigliata ai suoi con parole piuttosto dure riprese dal Mirror, ha presentato il match di sabato contro i rivali cittadini.